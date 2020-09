SPUTA – NO REDEMPTION

Dopo i Blades (se non li conoscete già , andateveli a cercare) , ecco spuntar fuori un’altra formazione di “mangia spaghetti” a Berlino .

Infatti i ¾ degli Sputa son nostri connazionali e vantano qualche faccia nota della realtà hc italiana dell’ultimo periodo . Fra le fila spunta , infatti , Nicola ex chitarrista dei The Memory .

Il quartetto suona un Hardcore Punk grezzo e violento figlio degli anni 80 con influenze più moderne alla Trash Talk , Protester e Boston Strangler , aggiungendo quel pizzico di Metal che male non fa . A tratti ricordano veramente tante cose ma allo stesso tempo riescono ad esser veramente molto personali .

Nove pezzi in un quarto d’ora , registrati a metà fra Berlino ed il Death Star Studio in Italia con mix e mastering volutamente grezzo e d’impatto a cura di Will Killingsworth del Dead Air Studio in Massachussets.

Già dalla prima traccia “Existenz” , che è una vera testata sul setto nasale , si capisce l’andazzo di quest’album che trovate online ovunque e in un LP coprodotto da Goodwill Records , Abnegat Records , Passion Means Struggle , Fresh Outbreak Records , La Agonia De Vivir , Sedation Records , Mastice Produzioni e Choices Of Your Own .

Si continua con “ Walk On Actor “ dal riff di chitarra molto Black Flag e si prosegue alternando 2 steps e tupa tupa sino al mid tempo bello cadenzato di “Endless Circle”.

Il tutto si chiude col trittico finale composto da “Waste” , dall’intro di basso cupo , minimale ed efficace e si conclude con “Harmless Resignation” e “Conformity Control” .

Veramente un inizio col botto per la band italo tedesca . Sentitevi questo “No Redemption” e speriamo di vederli presto dal vivo appena la situazione concerti si sistema .

Ps: Artwork FIGHISIMO a cura di Davide Mancini