FRANCESCO: Portami Via

Un disco che non si può definire punk direbbero in tanti, potremmo aprire un dibattito su sta cazzata, ma francamente non me ne frega niente perché devo raccontarvi di questo bel disco.

“Portami via” è un disco musicalmente complesso nella sua semplicità, ricercato (forse non volutamente), non immediato e dannatamente triste, con dei testi intimi che sembrano scritti di getto, ma che in realtà sono ben scritti ed arrangiati con sapienza, una cadenza di voce che porta l’ascoltatore dritto dove si trova Francesco, nella sua stanza con una chitarra in braccio ed un foglio scarabocchiato con 1000 pensieri sopra. Canzoni non proprio per tutte le orecchie se siete abituati a sonorità punk ed affini, ma sono sicuro che una volta ascoltato qualche pezzo riuscirete anche voi a vedere l’anima di questo bravo cantautore nato dal punk hardcore.

Una delle cose che mia ha particolarmente colpito, oltre ai testi si intende, sono i suoni, che partono dalla chitarra e passano da percussioni, armonica, flauto, batteria e un allegro cinguettare che accompagna alcune tracce, sonorità cantautorali con dentro del blues, e nella particolarissima “sono stufo”, una delle mie preferite, atmosfere medievali con quel piacevolissimo flauto. Per quanto mi riguarda spiccano su tutte la sopra citata e “per fortuna” con l’unico feat. del disco (Path e Rocker Ritz, e sti cazzi!), ma fondamentalmente un disco che si lascia ascoltare molto bene nonostante la lunghezza dei pezzi, alcuni di 6 minuti.



Prodotto da Mastice Produzioni e Folk Beat Vendetta, mixato e registrato da Daniele Paradiso (SPD) nell’estate 2020.

Mastering e supporto al Mix di Salvatore Melillo (Offcina del Mastering).

Grafiche di Zanzarude

Dipinto in copertina: Bonzo (Cb)



Tracklist:

01. portami via

02. nessun rimorso

03. chissà

04. furono romanzi (poeta di sette anni)

05. libera, viva e selvaggia

06. vento (intermezzo)

07. per fortuna (feat. Path e Rocker Ritz)

08. ombra

09. sono stufo

10. Ofelia

11. alla luce dell’aurora