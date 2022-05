ANDREA VAN CLEEF e DIEGO POTRON: Safari Station

Da amante di quasi tutta la musica mi piace ascoltare sempre cose nuove, anche dischi che non rientrano nelle mie corde, quindi fare una recensione esaustiva e completa di questo bel disco mi riesce difficile, ed è un peccato perché è davvero un gran bel disco, anche se devo dire che mi piace il folk americano, e qui in alcuni pezzi sento un po di ispirazione presa da Johnny Cash.

Safari Station è frutto della collaborazione tra Andrea Van Cleef e Diego Potron, che supportati da dei grandi musicisti consegnano un lavoro molto raffinato e pulito ma con un’anima selvaggia, attinge a piene mani dal blues e dal folk delle assolate praterie d’oltreoceano e non disdegna qualche volo nella psichedelia (Mozuela!), ma quel tanto che basta per dare una marcia in più al sound, con dei bei testi scritti bene, personali, piacevoli e struggenti in alcuni casi, esaltati e ben supportati dalle rispettive voci; inutile sottolineare la bravura di tutti i musicisti, con un arrangiamento molto oculato e preciso fanno sembrare tutto spontaneo e naturale, e su questo va dato merito anche ad una grande produzione. Insomma la cosa principale che esce dall’ascolto di questo “Safari Station” è che mi piace, si lascia ascoltare e non annoia mai, nemmeno se siete abituati ad altri ritmi.

Prodotto da Rivertale Production e Don Antonio Gramentieri, registrato al Crinale Studio di Brisighella (RA), mixato da Ivano Giovedì, masterizzato da Lorenzo Caperchi. Molto bella anche la grafica retrò, mette già nel mood giusto l’ascoltatore.



Tracklist:



01A. Rise Above All Gods

02A. You Can’t Hide Your Love Away

03A. Gang Of Boyz

04A. Mozuela

05A. In Zaire



01B. Spiderweb Blues

02B. Kay Zanset

03B. You and I Were Born For Better Things

04B. 500 Miles Away

05B. Safari Station (A Nice Place To Be)