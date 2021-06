TURNSTILE : Turnstile Love Connection EP

I Turnstile, gruppo proveniente da Baltimora, aveva colpito nel segno con lo splendido “Time & Space”, nel 2018. La band suona un Hardcore newyorkese, con tutto quello che questo genere si porta comunque dietro, quindi Crossover e una (piccola) parte di Metal. In questo EP si nota comunque una nuova maturità, che porta i Turnstile anche a sonorità in qualche modo più calme, alla Fugazi. Questo elemento era comunque già presente, ma sembra che in questo lavoro sia anche predominante.

“Holiday” è la mia traccia preferita. Si apre appunto con un intro rilassato, per poi esplodere. Il sound del gruppo è sicuramente influenzato da diverse cose Hardcore degli anni ’80 (da citare anche i Bad Brains) ma, se ascoltate anche il lavoro precedente, capirete che ha ormai uno stile “proprio”. Un minuto di relax con “No Surprise” e si finisce con la già annunciata “Mystery” e la splendida “T.L.C. (Turnstile Love Connection)”.

L’EP è accompagnato da un lungo videoclip, che comprende tutte le canzoni consecutivamente. Interessante anche questa soluzione, che potrebbe anche essere copiata per altri dischi brevi, per avere una sorta di “viaggio” musicale.

Voto: 8

Tracklist:

Holiday No Surprise Mystery T.L.C. (Turnstile Love Connection)

https://www.youtube.com/watch?v=WdJZlmhQXug