TURNSTILE: “Glow On”

C’era molta attesa per questo disco, non solo nel mondo Punk, anche perché i Turnstile non sono esattamente un gruppo catalogabile. Potremmo definirli “Crossover” ma nel senso proprio del termine inglese, cioè un incrocio, un mix tra Hardcore, Metal e atmosfere più melodiche. Io semplificherei definendoli “New York Hardcore” (genere che comprende tutte le contaminazioni di cui abbiamo detto), anche se il gruppo viene da un altro stato e un’altra città, Baltimora. La novità, rispetto all’ottimo “Time & Space” di qualche anno fa, è un’apertura alle melodie. Sia chiaro, non parliamo di un gruppo Pop, però nei ritornelli di “Blackout” o nella struttura di “Mystery” c’è più melodia, rispetto al passato. “New Heart Design” è invece una canzone che strizza l’occhio al Post Punk, e quindi l’ennesima apertura del gruppo a nuove sonorità. Solide le già conosciute “Fly Again”, “Holiday” e, se proprio devo criticare, non mi è piaciuta questa strategia di spoilerare quasi mezzo disco in anticipo, tra EP e altri estratti. La qualità del disco è comunque sempre alta (“Endless” e “T.L.C.” sono splendide) e la musica dei Turnstile scorre che è un piacere. Tra questo e il precedente (piu cattivo) disco c’è da leccarsi i baffi.

Voto : 8,5

Tracklist:

mystery

blackout

don’t play

underwater boi

holiday

humanoid/shake it up

endless

fly again

alien love call (feat blood orange)

wild world

dance-off

new heart design

t.l.c (turnstile love connection)

no surprise

lonely dezires (feat blood orange)