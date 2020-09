Salvini omaggiato con i NoFX per le strade di Torino! Masturba una pecora alla “heavy petting zoo” style.

In una settimana in cui si è discusso molto se J-Ax sia piu’ punk di Enrico Ruggeri o di Andrea Rock a prendersi la palma come trending topic vincitore della settimana però è sempre – anche se inconsapevolmente – il buon Fat Mike in compagnia di Matteo Salvini.

Per le strade di Torino questa settimana sono comparse delle locandine dello street artist torinese Andrea Villa che omaggiando i NoFX ha proposto una versione aggiornata di “Heavy Petting Zoo” con Salvini nei panni del cowboy che dà – letteralmente – una mano ad una pecora.

E pensare proprio in settimana era circolata la news che Salvini aveva dolore ad una spalla a causa dei troppo selfie. Ora invece sappiamo la verità: è stata tutta colpa di una pecora particolarmente vogliosa.

I NoFX non hanno ancora commentato l’accaduto poichè stanno ancora contando i soldi dei fan del “live” (truffa?) registrato di “White Trash Two Heebs and a been” in streaming quest’oggi.

La redazione di Punkadeka rassicura i propri lettori che nessuna pecora è stata maltrattata nella realizzazione di questa opera d’arte.