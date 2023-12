Pensa per te: CEREAL KILLER

Fresco di pubblicazione il singolo “Pensa per te” dei Cereal Killer

Una canzone nata da una vicenda reale accaduta ad uno dei componenti del gruppo a motivo di un colloquio di lavoro andato a male, dove i pregiudizi estetici ancora ad oggi sono un problema per la società che limitano le opportunità a chi vorrebbe essere se stesso guadagnosi il pane come tutti.

Con questo brano i Cerealkiller vogliono elevare i cuori ribelli affinché all’unisono invitino a far riflettere che non siamo i difetti di fabbrica di un ceto sociale per via di qualche cresta colorata o tatuaggi sulla pelle, in primis siamo ESSERI UMANI che hanno scelto di essere se stessi!

“Pensa per te” come MOOD FOR LIFE!