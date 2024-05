Esce oggi 17 Maggio su tutti gli store digitali ” Romantico Lunatico Animale “, il primo album dei Libidine.

Il disco raccoglierà tutti i singoli già usciti in precedenza più alcuni inediti e una cover, 10 canzoni tra storie di vita vissuta e viaggi mentali

Ascoltalo di seguito:

I libidine nascono nel 2021 inizialmente come progetto solista di Jek ( Voce e Basso ) gia’ bassista degli Spaventapassere dal 2014 . Tra il 2021 e 2022 Jek fa uscire i primi quattro singoli ” Trash ” , ” La merenda dei campioni ” , ” 6 Fradicia ” e ” Teresa Casa e Chiesa ” , nonostante che il progetto sia solo studio i primi singoli hanno un ottimo riscontro . Tuttavia la voglia di portare live quelle canzoni è tanta cosi ad inizio 2023 si uniscono al progetto Nico Poli ( Chitarra e Cori ) animatore turistico , idraulico e grande appassionato di punk rock , Liuk ( Chitarra e Cori ) attivo live da piu’ di 10 anni con le sue band Honey e Parigi , è anche il produttore e curatore del sound in studio dei Libidine , alla batteria invece arriva Pondo , anche lui attivo da diversi anni live con l’altra sua band i Carla la Luce .

Con questa formazione il progetto prende il nome di ” Libidine ” ispirato dal singolo Trash dedicato all’attore Jerry Cala’ di cui Jek è sempre stato grande fan . I 4 iniziano a fare i primi live nell’estate 2023 e in contemporanea escono altri due singoli ” Anima Distorta ” accompagnato da un videoclip girato a Rimini in una delirante nottata estiva , a Dicembre dello stesso anno esce anche ” Via Fratelli Rosselli ” , canzone piena di nostalgia , ricordi e tanta melodia che caratterrizza il sound della band . I Libidine continuano a macinare kilometri suonando in Trentino , Lombardia , Veneto , Marche ed ovviamente Emilia Romagna la regione di provenienza della band , dalle province di Forli-Cesena e Rimini per la precisione .

Ad inizio 2024 al Convolution Studio di Ravenna con Luca Liuk Mascia e Alex Bounty Conti la band lavora alle registrazioni di altri tre inediti piu’ una cover , questi ultimi quattro pezzi andranno ad unirsi agli altri singoli gia’ usciti in precedenza e comporranno le dieci canzoni presenti nel primo album ufficiale dei Libidine intitolato ” Romantico Lunatico Animale ” in uscita Venerdi 17 Maggio 2024 con la collaborazione di Arrosti Records ma sostanzialmente al 100 % DIY . Il titolo dell’album riassume perfettamente lo spirito della band e dei suoi fan soprannominati ormai ” Animali ” . La band ha in programma di continuare a suonare ovunque il piu possibile per tutto il 2024 .