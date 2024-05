Il 16 maggio è stato rilasciato “ASCIA”, primo lavoro in studio della band Forlivese “Ramêric”.

L’EP, composto da 5 tracce inedite in puro stile garage, rock’n’roll in italiano e una cover (Rebel Yell, Billy Idol)

Lo troverete in tutti gli store digitali e in CD per Lostdog e Rumagna Sgroza records.