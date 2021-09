Progetto solista per JIM LINDBERG (PENNYWISE)

The Palm of Your Hand è il titolo di un pezzo che Jim Lindberg, frontman dei leggendari Pennywise, ha pubblicato on-line. Per l’occasione il cantautore californiano viene accompagnato da David Hidalgo Jr. (Social Distortion), Joe Gittleman (Mighty Mighty Bosstones) e Marc Orrel (ex Dropkick Murphys).

La canzone, che potete ascoltare qui sotto, farà parte dell’album che segna l’esordio solista di Jim Lindberg e che uscirà per Epitaph Records.