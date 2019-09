PSYCHORDS: fuori “Waiting for Django”, il terzo video estratto da Save My Sanity

Le nostre Psychords ci mandano in anteprima il terzo video estratto da Save My Sanity, album che abbiamo recensito qualche tempo fa e che ci ha fatto ballare e non poco.

WAITING FOR DJANGO: le Psychords tornano con un nuovo video

In attesa di rivederle live nel 2020, ecco il terzo video da Save My Sanity, con la partecipazione speciale di Tony Tuono. Another war, and they’re making us to buy their weapons

Another crime, and they’re asking us to prize their watchdogs

Another law, and they’re fining us to drag their justice

Another news, and they’re doping us to feed their bad lies

Another tax, and we’re working to refill their bank holes

Another man, and you’re trusting in his speeches once again But it will come the time they’ll have to go

A freedom never felt before We’re waiting for Django

To come and save our souls

We’re waiting for Django

In one hand his black rose Dopo il successo di “Save My sanity” e “Slave”, è finalmente arrivato “Waiting for Django” a chiudere la trilogia di video sfornati dalla band milanese dopo l’uscita del loro primo album full-lenght “Save My Sanity”.

Con la partecipazione speciale di Tony Tuono nei panni di un nostrano Django e un Mr. Teko (Skull Video) in vena di sperimentare inediti effetti speciali, “Waiting for Django” mixa effetti alla Tarantino liberamente ispirati a Sin City e Django Unchained con lo stile cartoon comics. In una città desolata e corrotta, le tre Psychords si accorgono di essere arrivate a un punto di non ritorno: restando ancora in quella trappola non fanno altro che assecondare il disegno di chi guida tutto dalla stanza dei bottoni. È ora di farla finita e uscirne affidandosi a mani esperte: Django sa come fare pulizia e restituire la libertà, sciogliendo le catene con un gran fuoco purificatore. Ancora una volta, le Psychords sono alle prese con uno dei temi a loro più cari: come per “Save My Sanity” e “Slave” e per buona parte dei pezzi dell’album, viene espressa, senza troppi giri di parole, la critica alla paradossale assenza di libertà dei giorni nostri e alla condizione dell’uomo, la cui mente è costantemente controllata da un sistema che insegna perfino come interpretare le azioni, i pensieri e le parole proprie e altrui. Ma quando tutto sembra perduto, c’è sempre un Django sui cui poter contare… (o almeno si spera!) BIO

Le Psychords sono Violet Burns (voce e chitarra), Gio Highlander (basso e cori) e Claudia Lo (batteria), una punk rock band tutta al femminile di Milano. Il gruppo nasce nel 2011 composto da cinque elementi, ma è nel 2014 che diventa progetto concreto, come trio e con la formazione attuale. Le ragazze decidono immediatamente di comporre la loro musica, fortemente ispirata alla prima, storica ondata punk. Nel novembre 2014 pubblicano il singolo con video “I wanna live like Joey Ramone”, con il quale si fanno notare subito all’estero. In seguito si concentrano sulla composizione e sulla registrazione del primo EP: “Psychords”, uscito nel novembre 2015 per la label inglese Headcheck Records. Il lavoro lancia le ragazze nel Regno Unito, con un tour nel 2016 che le porta a suonare anche allo storico “The Unicorn Camden Live” di Londra e al famoso “Rebellion Festival” a Blackpool (Manchester) tra le nuove proposte. Poi è la volta dell’Italia: a Milano salgono sui prestigiosi palchi dell’”Estathè Market Sound” e del “Milano Rugby Festival”, in occasione dello “Strummer Calling Festival”, evento dedicato alla memoria di Joe Strummer, leader dei Clash. L’esibizione vale alle ragazze una bella pubblicazione sul sito di “Rolling Stones Italia”. Parallelamente, la loro musica viene notata ed apprezzata dalla label statunitense Outloud! Records che decide di distribuire il loro EP in America. Le ragazze aprono poi per Flacopunx (ex Punkreas) al Bloom di Mezzago e sono riconfermate per la nuova edizione del “Rebellion Festival”, questa volta sul palco principale. Cariche di questi successi, le tre riot grrrls tornano con il nuovo attesissimo album “Save My Sanity”, anticipato dai singoli e video “Save My Sanity” e “Slave” e con un tour europeo che le ha portate per la 4° volta sui palchi inglesi e per la prima volta anche in Germania, Austria e Francia.

Il successo all’estero le ha confermate come nuova rivelazione Italiana.

Con l’uscita del video di “Waiting for Django”, le Psychords annunciano un ritorno sui palchi nel 2020, con un nuovo album e tante novità.

*** “Giovani, coraggiose, ribelli e carismatiche: tre guerriere con una forte personalità e forte impatto dal vivo. Credibili, in ogni senso. Hanno fegato queste Psychords!” [Ondalternativa] “Italiane, attraenti, ma soprattutto con un sound fottutamente buono”! [It’s All About That Music (US)]