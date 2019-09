“Nero come Rembrandt”, il videoclip degli Across

“Nero come Rembrandt”, il nuovo singolo degli Across, è online su tutte le principali piattaforme streaming. È il secondo brano estratto dall’album “Darkcore” — dopo l’uscita del videoclip “Lacrimogeno” dello scorso giugno — che la band punk hardcore cosentina pubblicherà nel prossimo autunno via Duff Records.

“Nero come Rembrandt” è stato pubblicato anche sotto forma di videoclip, grazie alla collaborazione di Anthony W. Calabrese. La musica degli Across viene fuori dai calcinacci, dai vicoli bui, da un paesaggio urbano oscuro e desolante. Voce di un popolo che si aggira nelle strade deserte e di una città che di notte esprime contraddizioni e disagio attraverso i propri muri, i suoi angoli sporchi e abbandonati. In un’atmosfera che rappresenta al meglio la cupa veste stilistica che gli stessi Across hanno definito “Darkcore”.

BIO

Across nascono in un uggioso pomeriggio del gennaio 2019, dall’unione di persone provenienti da esperienze musicali diverse ma amiche da molto tempo, con una forte esigenza di esprimersi. La band è composta da Dario Gagliardi (Tranx Kids, The Uncles) alla chitarra, Luca Garro (batteria con Duff e Lumpen) alla chitarra, Raffaele Nesi (Mas Ruido, The Uncles) alla batteria, e Stefano Conforti, che aveva finora militato in band hardcore punk di breve durata, alla voce. A questi a marzo si aggiunge al basso Mario Pullano, già chitarra e voce degli Shameless. La band inizia a provare senza stabilire in maniera netta che genere suonare, anche se la base del sound che lega tra loro tutti i componenti è il punk hardcore italiano e americano anni ‘80 e ‘90; scelgono inoltre di cantare in italiano ritenendo che adottando la propria lingua si riesca più intensamente ad esprimere le proprie emozioni e a interiorizzare i brani.

Durante una prima fase creativa vengono istintivamente fuori delle atmosfere cupe e talvolta criptiche, tipiche del dark e della new wave, unite ad un'attitudine hardcore. Per questo motivo la band decide di chamarsi Across e di autodefinirsi "Darkcore", termine che sarà il titolo del primo EP in uscita nel prossimo autunno via Duff Records. Nell'album sarà presente il brano "Lacrimogeno" , il cui video è già stato pubblicato sulle principali piattaforme social e musicali.

FORMAZIONE

Stefano Conforti – Voce

Luca Garro – Chitarra e cori

Dario Gagliardi – Chitarra e cori

Mario Pullano – Basso e cori

Raffaele Nesi – Batteria