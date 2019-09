TEENAGE BOTTLEROCKET: video di “I Wanna Be a Dog”

In attesa di accaparrarci il nuovo split dei Teenage Bottlerocket (quello con gli Human Robots, band del figlio di Ray), ecco il video di I Wanna Be a Dog, pezzo contenuto nell’ultimo album “Stay Rad!”, uscito per Fat Wreck Chords (qui la nostra recensione: https://www.punkadeka.it/teenage-bottlerocket-stay-rad/).