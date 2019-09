Banda Bassotti (18 agosto 2019 – Festa Rossa Lari)

Domenica, 18 agosto 2019 parto il pomeriggio in direzione Toscana. Qualche anno fa la data della Banda Bassotti alla Festa Rossa a Lari me l’ero persa e ci sono rimasto male. Quindi stavolta contava una cosa sola: esserci. Costi quel che costi, anche tornare a casa all’alba e andare a lavoro solo due ore dopo il rientro.

Arrivo a Lari, bel paesino in provincia di Pisa e la festa mi impressiona subito. Al giorno d’oggi è difficilissimo organizzare delle feste di questo tipo, figuriamoci poi se il tutto dura due settimane con ogni sera concerti, dibattiti ed altre inizoative. Infatti tanto ma tanto di cappello all’organizzazione per quello che sta facendo e un sincero GRAZIE!

Ambiente infatti stupendo con un ottima e varia cucina, vari tipi di bancarelle diffuse in tutta l’area festival e atmosfera davvero bella. Ce ne fossero di eventi così in Italia!

E poi c’è il concerto degli Amici Banda Bassotti. Sarà per l’ambiente davvero spettacolare, i tanti Amici rivisti in quella bellissima terra e anche la voglia di far festa alla fine di alcune settimane davvero difficili. Ma fatto sta che questo è uno dei migliori concerti della Banda Bassotti che ho visto. Loro carichissimi, fanno un live stupendo di due ore piene. Un’energia incredibile sul palco e i contenuti per i quali la band è apprezzata da tantissimi anni in tutto il mondo.

Concertone della madonna e ambiente veramente da 10. Grazie Banda Bassotti, Grazie Festa Rossa! Con Sigaro nel cuore!