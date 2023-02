OI! Fatti un’ambulanza al C.S. Baraonda (Segrate, 26/11/22)

È passata mezza vita da sto concerto, come già scritto da qualche parte per me dicembre è stato un mese abbastanza pesante e non sono riuscito a fare una sega, ma mi sto portando a pari…

siccome non ve ne frega niente dei cazzi miei vi basta sapere che questa serata è stata meravigliosa, iniziata a Rho per andare a salutare la ciurma di Out Of Control, nello specifico i Guacamaya, che hanno ricordato il caro Gnappo dando il la ad una serie di iniziative che hanno portato, tra le altre cose, a presentare lo splendido murales a lui dedicato. Giusto il tempo di un paio di pezzi poi devo mio malgrado salutare per spostarmi al Baraonda, dall’altra parte di Milano, per la serata organizzata dalle crape lustre milanesi con l’iniziativa Oi! Fatti un’ambulanza.



Arrivo al Baraonda che stanno già suonando i Dirty Job, gruppo OI! giovane ma ben piantato agli albori del movimento, me li godo per bene cercando a bestemmie di regolare la reflex e quel cazzo di flash che non ne vuole sapere di funzionare…

subito dopo tocca ai bolognesi della Bolognina Sacro Cuore, quintetto che mi ha incuriosito e che avevo voglia di vedere dal vivo, non hanno tradito le aspettative e per quanto mi riguarda sono un gruppo da tenere d’occhio, a breve usciamo anche con la recensione del disco uscito mille anni fa.

Dopo il discorso del sommo Skappe che ha spiegato l’iniziativa della serata ed ha ricordato Gnappo salgono gli Zeman, altro gruppo che adoro e che spaccano il culo a modo, fino ad arrivare ai romani Lenders, in tour per presentare quella perla assoluta che è “sul filo del tempo”, una delle migliori uscite del 2022.

Purtroppo non ricordo molto di scalette (figuriamoci…) ed aneddoti particolari, ricordo solo che mi sono divertito un mondo e mi sono goduto 3 ore di punk in uno dei miei posti preferiti, con la mia gente che ad ogni passo mi chiedeva una foto, continuate all’infinito che ho la scheda di memoria capiente.