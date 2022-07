PUNK ON SEA: Live in ATHENS!

E’ conferrmato all’ OKI MUSIC CAFE’ in PIRAEUS il live in terra ferma con PIRATES CITY, QUALIA e RAW POWER!

“L’avevamo detto che questa edizione sarebbe stata speciale! Live in Athens è cosi confermato! Non è stato facile ma ci siamo riusciti! Dalle 11.00 ritrovo all Oki MusicCafè in Piraeus insieme, nemmeno a dirlo ai PIRATES CITY, accompagnati dagli amici QUALIA e con la partecipazione speciale dei Raw Power che sappiamo bene essere famosi anche all estero. Ore 12.00 pranzo punk tutti assieme e birra a volontá..nel pomeriggio passeggiata per le vie di Atene. Alla sera dalle 21.00 continua il Punk On Sea in mare con i Paolino Paperino Band!!“