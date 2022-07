INGANNO: Vite a Metà

Gli Inganno sono attivi dal 2014, vengono da Taranto e fanno l’HARDCORE che piace a me! Sputato, violento, disperato e soffocante, tra le tante difficoltà che il mondo ci vomita addosso gli Inganno urlano e cercano con ogni forza possibile di vivere un altro giorno con dignità, nessuna resa quindi, anzi guai a mettersi davanti a loro perché le parole sono macigni, i testi infatti sono molto forti e decisi, pensati ed intelligenti, senza troppi giri di parole scandiscono concetti ben chiari, con un featuring tragicomico che troviamo ne “le vie del signore” a stemperare un po il clima pesante; attitudine genuina, canzoni spontanee e figlie della merda mangiata da una vita, e tensione talmente forte da risultare quasi insopportabile, per chi non è abituato a ste bombe.

Suono potente e veloce, preciso nel suo caos, stacchi e riff da paura ed un arrangiamento che ci riporta nel periodo più florido dell’Hardcore italiano, e che grazie a gruppi come gli Inganno gode di ottima salute.

Prodotto grazie alla collaborazione tra Equal Rights Forlì, Disastro, D.I.Y. Conspiracy Bari HC, Dischi Rozzi, Peretta-Core, Oltraggio Autoproduzioni, Freak Ink Bari, Poison Hearts, registrato presso l’HC Lab Studio di Grottaglie, grafiche di Michelone, logo di Anarkoroom.



trackist:



01. intro

02. il mio tempo

03. circondato

04. ritrovarsi

05. sospeso

06. vite a metà

07. il mostro

08. a immagine (feat. Federica – Ludd)

09. le vie del signore

10. l’inganno dei sensi (feat. Rak Shaza)

11. un salto nel vuoto

12. 2020

13. outro