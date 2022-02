Punkadeka.it media partner del LOW-L FEST 2022 (con GoodRiddance & more)

Punkadeka.it sarà media partner del LOW-L FEST 2022, festival ad INGRESSO GRATUITO che si terrà il 17 -18 – 19 Giugno 2022 presso il Centro sportivo di Guardamiglio, Via Roma 2 Guardamiglio (Lo).

Di seguito i gruppi confermati, restate sintonizzati … MORE INFO SOON!

Venerdì 17 Giugno

MAIN STAGE

Good Riddance

Discomostro

Red Car Burns

Secoli Morti

Edward in Venice

LineOut

ACOUSTIC STAGE

Menagramo

TBA

Sabato 18 Giugno

MAIN STAGE

Los Fuocos

Palm Down

MORE TBA

ACOUSTIC STAGE

Skytea For Warriors

Andy Ramponi

MORE TBA

Domenica 19 Giugno

MAIN STAGE

Labradors

Six Impossible Things

HoFame

MORE TBA

ACOUSTIC STAGE

Caso

MORE TBA

LOW-L FEST è un festival no-profit prodotto e ideato dall’associazione LOW-L.

COME RAGGIUNGERE IL FESTIVAL:

Via Roma 2 – Guardamiglio (LO)

1 km dal casello autostradale Basso Lodigiano (ex Piacenza Nord) dell’autostrada A1 MI-NA

È consigliato arrivare in auto, oppure a piedi o in bicicletta attraverso la Ciclovia del Po. AMPIO PARCHEGGIO

CI TROVI A:

10 minuti da Piacenza

20 minuti da Lodi

30 minuti da Cremona

30 minuti da Pavia

40 minuti da Parma

45 minuti da Milano

50 minuti da Monza

60 minuti da Brescia

60 minuti da Bergamo

80 minuti da Bologna

120 minuti da Torino

Uscita A1 Basso Lodigiano (ex Piacenza Nord)

Maps: https://goo.gl/maps/VVjmt3EeYKzvsoEq7