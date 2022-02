PUNK on SEA vol.2

Seconda edizione per il PUNK on SEA, un festival alternativo, diverso … il primo festival punk su una nave da crociera.



Tra le prime band confermate troviamo i californiani crestati TOTAL CHAOS, gli storici RAW POWER, i PAOLINO PAPERINO BAND, gli ERROR 404, NICOLO’ (PETER PUNK), i THE BUTCHERS, HARRY POPPERS, INERDZIA, RESPIRO NOCIVO, STILL NO ONE & more..

L’evento sarà dal 30 Ottobre al 6 Novembre sulla MSC Armonia.

L’imbarco sarà da Venezia ( Marghera o Monfalcone ) e le tappe saranno:

Brindisi, Mykonos, Atene, Spalato e Venezia .



Biglietti in offerta fino al 10 Marzo inpPensione completa ( colazione, pranzo e cena ) ( no alcolici) – 8giorni /7 notti 499€ in cabina doppia interna + tasse 10€/gg

Biglietti: https://teste-ribelli-records.company.site/

Il successo dell’edizione 2021 è ancora sulla bocca di tutti e chi vi ha partecipato non vede l’ora di ripartire per la seconda edizione!

Leggi il report a cura del Grande Rosso-Totale Apatia!

https://www.punkadeka.it/punk-on-sea-diario-di-bordo-part-1/

https://www.punkadeka.it/punk-on-sea-diario-di-bordo-part-2/

È stato un successo incredibile con feste interminabili tutte la notti ed un bagaglio di emozioni e di nuovi incontri riportati a casa.

SI REPLICA E SI CRESCE: più band, più giorni, itinerario magnifico…

Quest’anno Punkadeka.it è mediapartner ufficiale dell’evento.

Il programma è in costante aggiornamento e le band partecipanti verranno a breve comunicate! Stay tuned!