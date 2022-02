Novità in casa SIX IMPOSSIBLE THINGS

Alleghiamo con piacere il comunicato degli amici di NoReason Records riguardo ai Six Impossible Things.

Quasi un anno è passato dall’uscita del loro Ep ‘sometimes you fall asleep in front me’. Ora il duo indie pop/emo Six Impossible Things è tornato con una nuova registrazione del loro singolo Me, ora disponibile su tutte le piattaforme streaming.

Questa versione alternativa è nata dalla collaborazione tra il duo e il brand inglese di streetwear Bad Wave.

Lorenzo Di Girolamo (chitarra/voce) e Nicky Fodritto (piano/voce) ci raccontano di come si è sviluppato il progetto:

“Recentemente abbiamo avuto la fantastica opportunità di collaborare con Bad Wave, un lifestyle brand britannico dedicato a streetwear e skateboarding, che ha prodotto una tiratura limitata di magliette basate sul brano ‘Me’ contenuto nel nostro ultimo EP” sometimes you fall asleep in front me’, registrato al Ranch Production House di Southampton (UK).

I ragazzi di Bad Wave volevano realizzare un video per promuovere l’uscita delle magliette e ci hanno chiesto di creare una versione alternativa della canzone. Ci siamo molto divertiti nel registrare nuovamente il brano, gli abbiamo dato una nuova veste elettronica, aggiungendo diversi suoni di synth. Ci è piaciuto molto come è venuta

fuori questa versione e così abbiamo deciso di caricarla anche sulle piattaforme digitali.

Speriamo che quando l’ascolterete proverete le stesse sensazioni positive che abbiamo

avuto noi durante le registrazioni.”

Qui sotto il pezzo:

Qui invece la nostra recensione di “Sometimes You Fall Asleep in Front of Me”:

SIX IMPOSSIBLE THINGS: “Sometimes You Fall Asleep in Front of Me” Ep – Punkadeka – Punk web Magazine