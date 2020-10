PVC Pistols: Verona di merda

“Verona di Merda” è un disco punk, fatto da un vero punk per i punk, quindi se vi aspettate coccole, carezze e spensieratezza NON cercate questo disco, ma se la vostra idea è rendervi conto di cosa voglia dire essere da 40 anni nella scena ed aver suonato con gruppi che quelli della mia generazione sognano di notte chiedetene una copia a Riki Ceschini, autore del demo nella sua totalità (alla voce “suonato”, “mixato”, “testi di..” escluse le cover trovate il suo nome).

Dicevamo un disco punk, e come tale non può che essere diretto, sgraziato e ruvido come l’asfalto fatto male, dai testi sia in italiano che in inglese trasuda rabbia autentica, nessuna rassegnazione e voglia di rompere i coglioni per il semplice fatto di non essere omologati, denuncia (ascoltare ad esempio “Stefano e Fede”) e qualche cover qua e la che segna un po il percorso musicale di Riki, tra cui una spassosa cover in dialetto veneto di “Salvation” dei Rancid, intitolata “te mena col baston”.

Insomma anche se i puristi del sound storceranno il naso io consiglio l’acquisto, apprezzo molto la fatica e venero i D.I.Y., quindi faccio i miei complimenti a Riki, sperando che sta cazzo di pandemia ci permetta di vederlo presto su qualche palco.



Tracklist:

01. Verona di merda

02. Stefano e Fede

03. Down in the streets (The Stooges)

04. System

05. Lavoro

06. Loose (The Stooges)

07. Io non ci sto

08. Still out of order (Infa Riot)

09. 2000 A.D.

10. Heroes (David Bowie)

