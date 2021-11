Raccolta di ep per i LOVE EQUALS DEATH

Chi si ricorda i Love Equals Death? La punk rock band californiana, attiva dal 2003 al 2009, farà uscire per SBAM Records “The Hour Of Resurrection“, una raccolta in LP che conterrà i due ep del 2003 e del 2005 “4 Notes On A Dying Scale EP” e “The Hucklebuck EP” più la traccia presente nel tributo in Lp al Rocky Horror.

Ma le novità non sono finite qui: il quartetto di Petaluma è attualmente in studio per registrare del nuovo materiale che uscirà nel 2022.

Restate sintonizzati!

SBÄM Shop (sbam.rocks)