Raccolta fondi in memoria di Carlo Articolo per Telefono Amico .

Domenica 7 febbraio sarebbe stato il trentunesimo compleanno di Carlo Articolo .

Per noi tutti era Carletto .

Ruggiva come un leone nei Rise After Defeat / Scornthroats e stampava dischi , distribuendoli in giro con una dedizione maniacale , con la sua Strikedown Records .

Son passati due anni e mezzo da quel maledetto 23 agosto del 2018 e la sua compagna Emily ha deciso di aprire una raccolta fondi che durerà per tutto il mese di febbraio a favore di Telefono Amico .

Questo è il link : https://gogetfunding.com/donazione-telefono-amico-amici-di-carlo-articolo/

Un piccolo contributo da parte di ognuno di noi , economico o anche solo condividendo sui social network , potrebbe essere decisivo per chi ha davvero perso ogni speranza .

Ecco alcune informazioni dal sito Telefono Amico:

” Telefono Amico Italia dà a chiunque la possibilità di esprimere la propria sofferenza in modo anonimo e confidenziale, permettendo ad ogni individuo di recuperare la propria storia e il proprio senso all’interno della società.

I Centri di Telefono Amico Italia garantiscono apertura e riservatezza, salvaguardando l’anonimato. Il servizio è aconfessionale e apartitico e chi chiama è libero di mantenere, interrompere o ristabilire il contatto . “

In memoria di Carlo Articolo .

7 / 02 / 1990 – 23 / 08 / 2018