RAMONES: mostra a tema a Bergamo

Ramones.World e Punk Rock Raduno

presentano

Ramones Movie Poster Exhibition

I Ramones al cinema. A 40 anni dall’uscita del film “Rock’n’Roll High-School”, una mostra celebra il legame tra lo storico gruppo punk rock di New York e il grande schermo.

Dal 30 marzo al 29 giugno, il Reef Cafè di Bergamo espone le locandine originali di tutti i film che contengono nella propria colonna sonora canzoni dei Ramones (“School of Rock”, “Pet Sematary” tratto dal libro di Stephen King, il film cult “Times Square” e “Over the Edge” con Matt Dillon, solo per citarne alcuni) e gadget e foto di “Rock’n’Roll High-School”, film del 1979 che li vede protagonisti in carne, ossa, jeans strappati e giacca di pelle.

Prodotto da Roger Corman e girato da Allan Arkush, “Rock’n’Roll High School” è un B-Movie che raccontal’amore per i Ramones di Riff Randell, una studentessa in lotta contro la preside perbenista della scuola Vince Lombardi. E “Rock’n’Roll High School” è la canzone portante della colonna sonora, dà il titolo al film: un pezzo tratto da “End of the Century”, l’album dei Ramones prodotto da Phil Spector.

Per Pet Sematary invece i Ramones hanno collaborato con lo stesso Stephen King, scrivendo appositamente una canzone per il film del 1989 “Cimitero vivente”, pubblicata poi nel loro disco “Brain Drain”.

Ramones World è un gruppo di fan italiani che cura mostre ed eventi dedicati ai Ramones. Ha pubblicato i libri “Gabba Gabba Book!” e “Ramones Sniffing Poster”.

Punk Rock Raduno è il festival dedicato alla musica dei Ramones: la quarta edizione è in programma all’Edoné di Bergamo dall’11 al 14 luglio 2019.

Ramones Movie Poster Exhibition

dal 30 marzo al 29 giugno, dalle h. 18 all’1.30

Reef Cafè – Drink’n’Dine

Via Borgo Santa Caterina 25 Bergamo

http://www.ramones.world

https://www.punkrockraduno.com/

www.facebook.com/reefcafe.bergamo