BAY FEST 2019: ecco SHANDON, PUNKREAS e PERSIANA JONES

Come annunciato ieri, ecco i nomi delle punk bands italiane che prenderanno parte all’edizione 2019 del Bay Fest di Bellaria Igea Marina: si tratta dei milanesi Punkreas e Shandon e dei torinesi Persiana Jones.

Le tre storiche band italiane saranno sul palco del Parco Pavese assieme a Nofx, Offspring, Ska-P, Pennywise, Good Riddance, Masked Intruder, Less Than Jake, Frank Turner & The Sleeping Souls, Pup e The Story So Far.

Qui sotto potete vedere la distribuzione delle bands nei 3 giorni di festival (11, 12 e 13 Agosto):

Gli Shandon presenteranno live il nuovo album “Il Segreto”, i Punkreas il nuovo Ep “InEquilibrio Instabile” e i Persiana Jones il nuovo Ep “Ancora!”.