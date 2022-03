Restare soli in periferia, senza nulla da fare – Ecco “Friends”, il nuovo singolo dei Deaf Lingo

La band alternative / punk rock Deaf Lingo è pronta a pubblicare il suo secondo album in studio “Lingonberry” alla fine di Aprile. La band milanese ha appena condiviso il secondo singolo dal nuovo album: “Fiends”. Un brano agrodolce, influenzato dal garage rock con voci melodiche e testi desolati, che fonde il tipico suono lo-fi e indie rock della band con un songwriting dinamico.



ASCOLTA IL SINGOLO: https://youtu.be/Dh788iB8GIw



Sandro dei Deaf Lingo parla di “Friends”:

“Friends è la prima canzone che abbiamo scritto per il prossimo disco. In realtà, una versione precedente è inclusa nel nostro EP Friends/Failures uscito nel 2019. Friends è una canzone pessimista e parla di amici che lasciano il Paese e della sensazione di essere soli in periferia senza niente da fare.

Fun Fact: il primissimo ritornello che cantavamo in sala prove era: “Madò che buò patat ‘e’ cozz”, un piatto tipico del sud Italia.”



“Friends” uscita sulle piattaforme di streaming a fine gennaio via Lövely. “Lingonberry” uscirà il 29 aprile su LP, CD e formati digitali.

Deaf Lingo:

Sandro Specchia – Chitarre / Voce

Yuri Ferrari – Chitarre

Gabriele Zaramella – Basso

Mauro Ronchi – Batteria



