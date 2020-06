Viboras pronti a riaccendere le luci della scena live

Attivi durante il lockdown con ben 41 appuntamenti giornalieri e poi 10 speciali dirette con tanti ospiti, il tutto a supporto della raccolta fondi per l’ospedale di Bergamo, Irene e Sal ritrovati gli inseparabili compagni di viaggio Giulia e Ga, sono tra i primi a ripartire per riaccendere le luci della scena live punk rock.

Un modo quello dei Viboras per far ripartire non soltanto la musica (che in fondo come ben sappiamo non si è mai fermata), ma soprattutto per dare un vero sostegno alle piccole realtà locali che ora più che mai hanno bisogno della collaborazione di tutti per poter ripartire e continuare a vivere.

Una ripartenza soft, che vedrà la band milanese impegnata in tre show acustici dall’anima punk rock e ovviamente nel rispetto di tutte le norme anti covid.

Si parte dal prossimo week end con tre date FREE ENTRY nel territorio emiliano romagnolo:

Venerdì 26 – Circolo Black Star – Ferrara https://www.facebook.com/events/1253460265025657/

Sabato 27 – Ziggy Bar – Russi (RA) https://www.facebook.com/events/298843287966418/

Domenica 28 – Cinetico Bike Bar – Cervia (RA) https://www.facebook.com/events/618712192112941/