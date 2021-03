Ristampe in vinile per gli A WILHELM SCREAM

Tempo di ristampe in casa A Wilhelm Scream.

L’etichetta californiana Creator-Desctructor Records ha annunciato la futura uscita di ben 3 ristampe in Lp della melodic-hardcore band di New Bedford, Massachussets: “Mute Print” (2004), “Ruiner” (2005) e “Career Suicide” (2007).

Qui sotto tutti i dettagli dell’iniziativa, ripresi direttamente dalla pagina Instagram ufficiale dell’etichetta della Bay Area:

L’ultimo album da studio degli A Wilhelm Scream, “Partycrasher”, è uscito nel 2014 per No Idea Records (se non consideriamo la ristampa per il decimo anniversario di “Career Suicide”, uscita nel 2017).