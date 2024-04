Come ogni anno, a Maggio, torna il ROAD TO LOW-L. L’appuntamento che anticipa il LOW-L FEST di Giugno si terrà il prossimo 18 Maggio presso lo Spazio 2.021 di Piacenza. Per l’occasione il collettivo della bassa ha puntata su due band storiche del lodigiano e del piacentino ovvero X-Mary e Stinking Polecats, affiancati da due delle nuove realtà più fresche e interessati del panorama punk/hc come Sludder e Buscemi’s Eyes.

L’evento sarà a ingresso gratuito e oltre alla musica troverete area food, distro, birre artigianali e tanto altro. Liberate l’agenda!

