SCREECHING WEASEL di nuovo in studio

Dopo l’uscita di “Some Freaks of Atavism” (qui la nostra recensione: SCREECHING WEASEL: “Some Freaks of Atavism” – Punkadeka – Punk web Magazine), gli Screeching Weasel sono tornati in studio per registrare del nuovo materiale.

A comunicarlo è stata la band stessa attraverso la sua pagina Instagram ufficiale.

Restate sintonizzati per ulteriori news.