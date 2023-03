Secoli Morti nuovo singolo (che) Sanguina e pronti per un nuovo disco che Sanguina anche di più!

Eccoli finalmente i Secoli Morti che tornano a farsi sentire a tre anni di distanza da “La Paura” e lo faranno con il nuovo “Sanguina”, titolo del nuovo singolo nonché nomen omen del nuovo lavoro di prossima uscita. Chi lo caccia fuori? Naturalmente la sempre presente e sempre più attiva Professional Punkers.

Per poter ascoltare l’LP tutto d’un fiato bisogna però aspettare il 7 aprile prossimo, data che vedrà l’album disponibile in digitale, CD e per la prima volta per la band anche in Vinile!

L’uscita del disco è stata anticipata dal lancio del primo singolo “Sanguina” (l’ho già detto?) uscito il 20 Marzo, che già fin dalle prime note butta le basi utili a comprendere quanto i “Secoli” vogliono dichiararci senza togliersi le scarpe all’entrata; testi sempre più personali e introspettivi, parole che non escludono la possibilità per ognuno di noi di rivedercisi dentro, suoni maggiormente curati e ancora più incisivi e soprattutto un amalgama della band che oggi si sente più forte che mai, forse grazie ad una scrittura nella totalità molto più matura che li porta a fare un notevole salto avanti rispetto i precedenti lavori. Io ho avuto il piacere di ascoltare il disco in anteprima e posso dirvi che vale la pena di aspettare sti 13 brani di pura siderite!

Nell’attesa andatevi a vedere quanto sono in forma oggi i Secoli Morti, beccatevi l’ematico videoclip di “Sanguina” che trovate qui sotto!