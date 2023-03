HEART ATTACK MAN Il nuovo album “Freak Of Nature” in uscita il 26 maggio

Buongiorno a tutti, qui Heart Attack Man. Chi sta facendo impazzire la natura? Gli haters diranno sicuramente che si tratta di una fake news, ma faremo uscire il nostro nuovo album “Freak Of Nature” il 26 maggio. E abbiamo anche un video per la titletrack… Ad ogni modo, ecco qualche dettaglio in più sul nuovo singolo offerto dal nostro salvatore supremo, Eric Egan: “‘Freak Of Nature’ è sicuramente tra i brani più solidi che siano mai stati scritti dagli Heart Attack Man. Una canzone che esprime ciò che abbiamo fatto finora nella sua versione più potente. A proposito del testo, volevo

concentrarmi sull’abbracciare sentimenti di anormalità, quel senso di essere costantemente fuori posto nella vita. Ho sempre provato un senso di ansia come se stessi per essere sgridato o arrestato, e questa canzone è quel sentimento trasformato in una celebrazione”. Il disco è disponibile in pre-order QUI.

La tracklist di “Freak Of Nature”

1. Practiced In the Mirror

2. Freak Of Nature

3. Like A Kennedy

4. Late To The Orgy

5. Stick Up

6. God Called Off Today

7. C4

8. 9 On Your Bedside

9. Clown School

10. See You On The Other Side