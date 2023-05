SECOLI MORTI: Sanguina

Secoli Morti nuovo disco e finalmente si Sanguina!

Tornano i Secoli Morti ed era anche ora! A distanza di una pandemia e un anno (si perché il disco precedente dal titolo La Paura, è stato presentato poco prima delle chiusure oramai storiche) il trio torna con un album che recupera tutto il dovuto, a se stessi, e anche di più.

La qualità nella scrittura dei ragazzi non è mai stata messa in dubbio in passato, hanno scritto e suonato come ossessi delle canzoni oggi memorabili che, però, a causa a volte di una registrazione non in linea con i loro intenti non sono, questo su disco, arrivate dove i tre stavano realmente puntando. Ma tranquilli questo oggi non accade, i sanguinosi Secoli ci introducono nel loro mondo e questa volta lo fanno al massimo della resa. Resta ovvio che si possa fare sempre di più, ma questo LP, termine dovuto a maggior ragione dato che ne è stata realizzata una versione anche in Vinile oltre che in cd, se non è un apice di carriera ci sta andando davvero vicino. Le canzoni fanno un salto(ne) in avanti notevole, il loro hardcore a ultra velocità aumenta in epicità (io nelle melodie ci sento un sacco di dance anni 70, quella degli archi e i cori a mille voci), si metallizza ulteriormente (Edo, il motore diesel del gruppo, da sempre nonostante la giovane età testa pensante della cricca, è un fan di quei tipi con le maschere, i chitarroni e i barili) e i testi cementano quel mix di poetica-introversa-inclusività, quell’ossimoro, marchio di fabbrica dei nostri, che ci fa capire che tutti noi possiamo oggi essere un po’ Secoli Morti; provati dalla vita, senza più maschere a proteggerci, tipi inusuali, violenti nelle note, poeti dalle penne guaste e con le corde vocali rotte, capaci di odiare ciò che non va bene e non chi lo genera, ironici sognatori, muratori con la dote da scultori.

Oggi i Secoli Morti sono una band a tutti gli effetti, libera da ogni timore e pregiudizio, capace di cacciare fuori tutto ciò che ha dentro. Del resto cos’è il sangue se non la nostra parte più intima e più difficile da condividere.