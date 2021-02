Secondo appuntamento per il LOOKOUT ZOOMOUT

Lookoout! Records: seminale etichetta della Bay Area che ha dato origine e ha collaborato a miriadi di band punk rock come Green Day, MTX, Queers, Screeching Weasel, Pansy Division, Operation Ivy, solo per citarne alcuni.

Il 28 Febbraio prossimo si terrà il secondo appuntamento con la Lookout Zoomout, una diretta tenuta dal frontman degli Smugglers Grant Lawrence che avrà come ospiti Dan Vapid (Screeching Weasel, Riverdales, The Mopes, The Cheats, Sludgeworth), Rose Melberg (Go Sailor), Kepi Ghoulie (Grrovie Ghoulies), Dr. Frank (Mr. T Experience) e il fondatore della storica label Larry Livermore. Gli artisti si esibiranno e risponderanno alle domande dei fans.

Colleghiamoci tutti qui il 28 Febbraio:

LOOKOUT ZOOMOUT #1: a Lookout Records virtual reunion | Side Door (sidedooraccess.com)