JOE STRUMMER: nuova raccolta in uscita a Marzo

Era nell’aria già da tempo, ora è ufficiale: il 26 Marzo prossimo uscirà “Assembly” una nuova raccolta del mai dimenticato Joe Strummer, leader dei Clash e dei Mescaleros.

La raccolta conterrà 16 tracce rimasterizzate da Paul Hick (Beatles, John Lennon, The Rolling Stones, David Bowie), tra le quali una versione live del 2001 di Rudie Can’t Fail e una versione acustica di Junco Partner, mai incise fino ad ora.

Il disco è disponibile al pre-ordine in versione cd e doppio Lp in differenti bundle che potete trovare direttamente sul sito ufficiale dello store di Joe Strummer.

Questa la tracklist:

Coma Girl

Johnny Appleseed

I Fought The Law (Live al Brixton Academy, London, 24 Novembre 2001) *

Tony Adams

Sleepwalk

Love Kills

Get Down Moses

X-Ray Style

Mondo Bongo

Rudie Can’t Fail (Live al Brixton Academy, London, 24 Novembre 2001) *

At The Border, Guy

Long Shadow

Forbidden City

Yalla Yalla

Redemption Song

Junco Partner (Acoustic) *



* mai incise prima

Joe Strummer Official Online Store : Merch, Music, Downloads & Clothing (tmstor.es)