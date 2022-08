SICK OF IT ALL al BAY FEST!

A seguito dell’improvvisa cancellazione dei Bad Religion, che non saranno più presenti al festival per un problema famigliare, entrano in scaletta i Sick Of It All.

Si inseriscono in scaletta I Sick Of It All che ritornano da protagonisti dopo l’indimenticabile esibizione del 2019. I S.O.I.A sono una delle band di riferimento dell’hardcore “New York” e dopo oltre 3 decadi, continuano a manternee altissima la loro reputazione di live band pazzesca e unica. Sono una figura di spicco della scena hardcore punk americana, dalla loro nascita ad oggi, dopo dodici album in studio, i Sick of It All si presentano ogni volta sul palco con energia e intensità straordinarie che li rendono unici nel loro genere.

C’è la possibilità di rimborso per 48 ore solo per il DAY 1, cioè l’11 Agosto 2022, per le persone che non sono più interessate alla giornata.

Si potrà quindi richiedere il rimborso entro e non oltre le ore 14 di Domenica 7 Agosto. Tutti gli altri i biglietti rimangono validi.