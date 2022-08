BAY FEST …ci siamo!

Hub Music Factory in collaborazione con Punkadeka.it mette in palio 2 biglietti per data per assistere gratuitamente alle giornate del BAY FEST del 12 AGOSTO e all’ambitissimo POOL PARTY del 14 AGOSTO.

11-12-13-14 AGOSTO BAY FEST 2022

C/O PARCO PAVESE – BELLARIA IGEA MARINA

In piena estate, come sempre a ridosso di Ferragosto, in riva al mare, all’interno della splendida location del Parco Pavese si terrà il Bay Fest, il festival punk più importante d’Italia.

In una location unica per la media degli outdoor festival italiani; il Bay Fest è diventato un appuntamento sempre più “influente” nel panorama dei live estivi: per l’edizione 2022 i giorni diventano quattro, un giorno in più all’insegna della musica e dei divertimenti propri di un festival punk: la birra, lo skateboard, il sole, la musica, la spiaggia e il mare dell’Adriatico a pochissimi passi….

11 AGOSTO

FLOGGIN MOLLY La band porterà al Bay Fest lo spirito irlandese, con il loro caratteristico mix di cornamuse, fisarmoniche e intensi riff punk rock, per un live show che è sempre all’altezza delle aspettative e che regala spensieratezza e spirito di unione e fratellanza.

THE BOUNCING SOULS una delle band più attese dal pubblico in Italia, direttamente del New Jersey hanno contribuito alla storia del punk anni ’90. Nati su sonorità di strada “Oi punk” negli anni il gruppo ha virato verso un Punk-Rock più melodico che ha regalato loro grandi successi e soddisfazioni: ancora oggi album come “Hopeless Romantic” e “How I spent my summer vacation” vengono considerati pietre miliari del genere.

SICK OF IT ALL Si inseriscono in scaletta I Sick Of It All che ritornano da protagonisti dopo l’indimenticabile esibizione del 2019. I S.O.I.A sono una delle band di riferimento dell’hardcore “New York” e dopo oltre 3 decadi, continuano a manternee altissima la loro reputazione di live band pazzesca e unica. Sono una figura di spicco della scena hardcore punk americana, dalla loro nascita ad oggi, dopo dodici album in studio, i Sick of It All si presentano ogni volta sul palco con energia e intensità straordinarie che li rendono unici nel loro genere.

FLATLINERS Sono una band punk rock canadese dell’Ontario, Canada. Negli ultimi 3 lustri The Flatliners ha esercitato una crescente influenza sul movimento alternative di Toronto, il loro terzo LP, “Cavalcade”, nel 2010 viene nominato album dell’anno. Una band unita e ancora nel pieno dell’ attività visto che suonano insieme fin da quando erano ancora troppo piccoli per comprare alcolici nei locali… nel mentre avevano già debuttato (nel 2007) per una delle più prestigiose etichette punk mondiali: Fat Wreck.

GET DEAD punk rock band della BaY-area di San Francisco, formati nel 2007 sono stati presto notati da Fat Mike di NOFX e ha firmato per la sua etichetta, Fat Wreck. Il loro sound sembra perfetto per il palco fronte mare del Beky B9ay…..

THE LOVE CHEATERS I Loyal Cheaters sono una band Rock n’ Roll italo/tedesca formata nel 2020, sedotta dal sound anni ’70 e ’80 di band come Runaways, Slade e dal rock scandinavo, dal vivo sono una vera potenza!

ACOUSTIC STAGE: Steve Rawles + Chaeser & Downway

12 AGOSTO

THE INTERRUPTERS band ska punk di Los Angeles con oltre 10 anni di attività. Sotto contratto con l’etichetta Hellcat Records, fondata da Tim Amstrong dei Rancid, negli ultimi anni hanno trovato spazio nella cultura popolare mainstream e alcuni loro brani sono stati inseriti in Twilight Zone e nella popolare serie The Umbrella Academy. Al Bay Fest saranno i meritatissimi headliner del secondo giorno di festival.

MILLENCOLIN sono, assieme a No Fun At All e Satanic Surfers, tra le istituzioni della scena scandinava degli anni ’90 e hanno dimostrato quanto la scena skate punk non sia una prerogativa americana: i Millencolin (nome che prende spunto da uno skateboard-trick) dalla Svezia hanno prodotto nove album in studio, tra cui ricordiamo “Life On a Plate” e “For Monkeys”, che hanno proiettato il gruppo al di fuori dei confini svedesi e poi “Pennybridge Pioneers” con singoli come “Penguins And Polar Bears” “Fox” e “No Cigar”conosciuti a livello globale.

SATANIC SURFERS Dopo la reunion che ha visto il ritorno dello storico batterista Rodrigo alla voce la febbre da “Satanic” è salita alle stelle! La band, insieme a Millencolin, Refused e No Fun At All ha fatto la storia del punk rock scandinavo, conquistando una gremita schiera di fan anche oltreoceano.

IGNITE band originaria di Orange County, torna in tour per presentare il nuovo album “Ignite”, in uscita il prossimo 25 marzo per Century Media Records. L’album é anticipato dal singolo “On The Ropes”

THE LAST GANG punk rock band californiana del circuito Fat Wreck Chords, al Bay Fest presenterà brani estratti dal loro ultimo disco “Noise, Noise, Noise”.

G.U.N Inc Spettacolare super band che raccoglie nomi noti della scena italiana (da Hormonauts a Upset Noise e Eu’s Arse), alle prese con un’originalissima miscela di punk e hardcore (tra TSOL e il meglio della scena californiana degli 80). Violentissimi, esecuzioni impeccabili e super attitudine on stage!

13 AGOSTO

THE HIVES Questo è un graditissimo ritorno in Italia, la rock band svedese, dal vivo sono imperdibili e i loro show da almeno 20 anni sono dei veri e propri eventi, la loro versatilità come musicisti è stata mostrata nei loro dischi, nelle cover e nelle collaborazioni, dimostrando che la semplicità e la franchezza della loro musica sono i perni su cui hanno costruito una carriera che li ha portati a suonare ovunque scegliendo di rimanere fedeli al loro mood rock

CIRCLE JERKS nel 2020 doveva esserci il tour per festeggiare 4 decadi dall’uscita del loro album “Group Sex”, una pietra miliare per tutto il movimento punk-hc di Los Angeles e della west coast. I Circle Jerks fanno infatti parte dei più innovativi gruppi alternativi nati a L.A alla fine degli anni ’70, le voci della reunion si susseguivano da tempo ma è recentemente confermata la loro presenza in diversi open air festival durante l’estate del 2022 ed sarà la loro prima volta in Italia.

NO FUN AT ALL sono, assieme a Millencolin e Satanic Surfers, tra le istituzioni della scena skate punk svedese. Il nome della band deriva dall’ unione tra ‘No Fun‘, una canzone dei The Stooges coverizzata ironicamente dai Sex Pistols, e il nome della band hardcore Sick Of It All. Si sono riformati dopo qualche anno di pausa e saranno la terza band svedese a salire sul palco del Festival.

STRUNG OUT Da Simi Valley, in California, formatasi nel 1989 e conosciuti principalmente per il loro stile musicale che fonde tra loro elementi punk rock e heavy metal, dando vita a un sound riconoscibile e originale.

RAW POWER Uno dei gruppi più longevi e di punta della scena hardcore, non solo italiana. Considerati una delle band più influenti sul panorama mondiale, non hanno bisogno di grandi presentazioni.

ACID BRAINS band lucchese ha macinato parecchia strada dalla fondazione, nel 1997. Oltre 300 concerti, sei album alle spalle, un vasto numero di riconoscimenti e vicende che hanno arricchito il loro “mito” underground, la loro formula è semplice: sound aspro, cattivo e abrasivo, tra grunge, post punk e punk.

ACOUSTIC STAGE: Yotam Ben Horin – Mike Noegraf

14 AGOSTO

ANTI FLAG Tra le band più politicamente impegnate del panorama punk rock, con musica di denuncia e intrisa di ideali anti conservatori dal primo accordo di chitarra all’ultimo riff di batteria.

Con loro sul palco si farà politica, per combatte razzismo, omofobia, fascismo in un periodo storico che vede la crescita di questi fenomeni invece della loro scomparsa.

Al termine del concerto largo al primo “POOL PARTY” della storia del Bay Fest, una festa di chiusura con dj set d’eccezione!

Estate, spiaggia e mare a pochi metri dal palco, birre fresche; chi è stato alle passate edizioni di Bay Fest può confermare l’energia positiva che si percepisce, un Festival fatto non solo di buona musica.

11,12,13,14 AGOSTO 2022

IL FERRAGOSTO PUNK ROCK ITALIANO

PARCO PAVESE – BELLARIA IGEA MARINA | RIMINI

Per informazioni www.bayfest.it

Prevendite disponibili singole giornate & Abbonamento

Per informazioni www.hubmusicfactory.com