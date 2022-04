SKLEM: esce oggi il nuovo singolo

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali, il primo di una serie di singoli, dopo l’ uscita dell’ album di debutto “Contamina” nel 2017. Per presentarlo degnamente la band si esibirò questa sera presso Nerolidio Music Factory di Como, e nella serata del 23/04 presso Accordo Zero live club di Turate (CO).

“La soluzione” è il titolo del nostro nuovo singolo, in uscita il 22/04 su tutte le piattaforme digitali. Con questo brano vogliamo parlarvi della scalata al successo e dell’autorealizzazione, focalizzandoci su una domanda: a cosa siamo disposti per raggiungerli?

La realtà tangibile e contemporanea descritta dal testo, rappresenta una società disposta a schiacciare il prossimo pur di salire sul podio e nutrirsi del proprio narcisismo.

Ma tutto ciò è davvero necessario?

Noi ci siamo messi comodi a guardare da spettatori lo squallido reality-show

e voi?