Arrivano i Mudfight!

Il 26 aprile 2022 per SBÄM Records uscirà il primo singolo estratto dall’album di debutto dei Mudfight: “Time For Revolution”

“Baby! Hey! Won‘t you give me another chance?”

Con queste parole e il primo singolo, i Mudfight iniziano il viaggio verso l’uscita del loro album di debutto. Baby! Ehi! Mentre imposta il tono che ci si aspetta da Time For Revolution, fornisce anche un antidoto al rimorso e alla malattia d’amore, il tutto sotto forma di un inno punk ad alta energia.

“Baby! Hey!” uscirà il 26 aprile 2022 ed è il primo singolo estratto dall’album di debutto Time For Revolution, che uscirà il 15 luglio 2022 dalla SBÄM Records.