Gli Spaventapassere con il loro punk rock demenziale, tornano con un nuovo pezzo: “Bambini del gas” disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme musicali!!!

Il video singolo anticipa l’uscita, prevista per Febbraio, del nuovo album “COPPE DA BANCOMAT” realizzato in collaborazione con Floppy Dischi / Arrosti Records / Rumori in Cantina Records / True Believers DIY Booking & concerts.