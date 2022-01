I Charger, band di Matt Freeman dei Rancid e degli Operation Ivy e di Jason Willer (UK Subs e Jello Biafra and The Guantanamo School of Medicine) , hanno annunciato l’uscita di un nuovo album intitolato “Warhorse”.

Il nuovo lavoro da studio dei Charger uscirà il prossimo 18 marzo per Pirate Press Records e qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto Rollin’ Through The Night.

Qui il pre-ordine:

Charger – Pirates Press Records