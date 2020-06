STIGLITZ: st

Gli Stiglitz sono un gruppo di Genova nato da un annetto, prendono il loro nome dal mitico soldato ammazza-nazisti di “Bastardi Senza Gloria” e con questo primo lavoro mi sento di dire senza troppe remore che faranno parlare di loro, perché un disco del genere non può passare inosservato, e non è solo la classica frase buttata li alla cazzo di cane.

Se gli argomenti trattati non sono di certo una novità, quello che mi fa accendere la scintilla e che catturerà sicuramente la vostra attenzione è il modo in cui li affrontano, cioè con quella beata spensieratezza giovanile, ma con maturità e la sensazione che scrivono non per sentito dire, perché ciò che esce dalle casse suona davvero spontaneo e naturale; fa piacere sentire che nonostante la giovane età non ci sia la paura di dire certe cose, di esporsi in pensieri chiari e precisi senza parafrasare o indorare la pillola, e adoro il senso di fratellanza e di appartenenza che trasuda nei pezzi centrali.

Musicalmente mi pare si sono ispirati a gruppi fondamentali della scena Oi! e Streetpunk europea, ma soprattutto italiana, con l’uso sfrontato di due voci potenti e cori da paura, sezione ritmica attenta e precisa e buoni riff coinvolgenti. Spesso si pensa che sia facile fare Oi! buttando li quattro cagate già sentite, ciò che differenzia chi andrà avanti da chi si perderà presto si può trovare nell’ultima traccia, che è anche a mio avviso più bella del disco: la mentalità, perché se sei bravo solo a mettere in rima degli slogan non uno Skinhead.

Il disco è autoprodotto ed è stato registrato nel piccolo studio del bassista, DIY come stile di vita.

tracklist:

01. non affonda

02. vigliacco squadrista

03. i ragazzi

04. la mia città

05. giullare

06. mentalità