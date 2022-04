Suicidal Tendencies: finalmente a Roma!

L’estate romana si è appena fatta ancora più travolgente. In aggiunta alla loro partecipazione al Rock the Castle, Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Vertigo ed Erocks Production, annuncia i Suicidal Tendencies!

Da anni i Suicidal Tendencies continuano a divorare classifiche e i palchi dei festival più dirompenti del globo, attestandosi con ogni performance come una band assolutamente indimenticabile della storia americana.

Si esibiranno in concerto per un’unica sconvolgente data romana quest’estate. Cominciate a massaggiarvi i muscoli, ci sarà da scatenarsi oltre ogni limite.

27 GIUGNO 2022 | ROCK IN ROMA, ROMA