I Suicide Machines, punk band di Detroit, ha annunciato tramite un post su Instagram di aver cominciato i lavori per nuova musica che, presumibilmente, comporrà il successore del bellissimo “Revolution Spring”, uscito per Fat Wreck Chords nel 2020 (qui la nostra recensione: THE SUICIDE MACHINES: “Revolution Spring” – Punkadeka – Punk web Magazine).

Jason Navarro (@jnavarrotraitorj) • Foto e video di Instagram

Restate sintonizzati.