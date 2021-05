Rumperts: Nuovo singolo e nuovo album

I Rumperts annunciano il loro nuovo singolo “Hangman” e il prossimo album “Escapism” Il 2 giugno uscirà il nuovo singolo della male-fronted girl-band austriaca Aschen. La band più arrabbiata d’Austria pubblica il 2 giugno con la loro nuova canzone “Hangman”. Un canto travolgente come semplicemente deve essere – non c’è quasi più niente da dire! Il punk rock melodico hardcore e moderno si incontrano qui, prodotto in modo impressionante e con una forza che solo poche band possono gestire, specialmente se si considera che i The Rumperts si sono formati solo nel 2019. All’epoca, due sorelle e il loro migliore amico formarono un trio fino a quando non incontrarono giovane eccentrico in Irlanda la cui voce arrogante forniva il perfetto complemento al loro suono. Hangman è il precursore del nuovo album “Escapism”, che uscirà quest’anno su SBÄM Records.