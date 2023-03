SVETLANAS: nuovo video!

E’ stato pubblicato oggi il nuovo video del singolo THE MAGICIANS degli SVETLANAS.

La band non si ferma mai, ieri è stata annunciata la sua partecupazione al BayFest, (senza dimenticarci le partecipazioni di quest’estate anche al Rebellion festival (UK) e il Punk Rock Bowling di Las Vegas), domani sarà sul palco del Drunk in public con i mitici Water Tower e da pochi giorni è stata annunciata anche la partecipazione di Olga come guest al concerto Milanese dei Punkreas!

Ecco il video: