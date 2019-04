Teenage Bottlerocket: questa sera a Seregno!

Hellfire Booking, in collaborazione con This Is Core, è lieta di presentare:

Teenage Bottlerocket

Originari del Wyoming i Teenage Bottlerocket sono decisamente il miglior gruppo Punk-Rock del momento e quando diciamo le due parole Punk-Rock intendiamo proprio quel particolare approccio musicale inventato dai Ramones e ripreso successivamente da band del calibro di The Queers e Screeching Weasel. Tre accordi, velocità e tanta, tanta melodia che ti si stampa nel cervello e non ti lascia per tutto il giorno. Fin dai loro esordi la band dei gemelli Carlisle, ha conquistato il cuore di tanti Punkers in giro per il mondo, tanto da far innamorare lo stesso Fat Mike che decide di farli salire a bordo della Fat Wreck Chords, label per la quale i Teenage Bottlerocket danno alla stampa alcuni dei loro lavori migliori, aumentando così la propria fama mondiale grazie anche ad una attività live molto intensa. Nel 2015 una tragedia squote il mondo del Punk e non solo: Brandon, gemello di Ray e batterista della band, muore in circostanze poco chiare lasciando un vuoto incolmabile; la storia ci insegna che è proprio nelle difficoltà che bisogna rialzare la testa più forti di prima e così i Teenage Bottlerocket arruolano un nuovo batterista e continuano con la loro attività. L’ultimo album risale al 2017, “Stealing the covers”, dove ancora una volta si riaffermano come il miglior gruppo nel loro genere.

29 APRILE | HT FACTORY, SEREGNO (MB)

+ Teenage Bubblegums

+ Sunset Radio

+ Slenders

Per Informazioni :

wwww.hellfirebooking.com

info@hellfirebooking.com