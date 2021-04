THT Bundle alle ciance!

È passato un anno da quando i THT, punk rock band di Bergamo, hanno pubblicato sui principali canali streaming il loro primo EP “Inception”. Dopo attese e rinvii l’ep sarà disponibile dal 16 aprile prossimo per la label BDistrict Music. Per l’occasione verrà creato un bundle di sole 150 copie che conterrà un poster in formato A4 su carta riciclata in fibra d’erba (non si fuma!) e una serie di gadget della band. Il preordine è già attivo sul market del gruppo all’interno della piattaforma di vendita Do IT Your Shop .

Per stuzzicarci i boys anticipano l’uscita del pacchetto con il lyric video di “Pluto” (lo trovate qua sotto), singolo direttamente estratto dall’ep che vi andrete a comprare appena finito di leggere l’articolo!

https://www.facebook.com/THTpunk

doityourshop.com/it/-/tht