Torna Sarapunka!

Dopo mesi di promesse, di rinvii e di annunci, torna finalmente sui vostri schermi Sarapunka, il primo quiz show musicale a tema punk rock di Twitch Italia!

Warholsss ha ufficializzato e il giorno è arrivato: dopo il successo della prima stagione, conclusasi lo scorso giugno e culminata con una versione “live on the beach” al Bay Fest (in collaborazione con Punkadeka); arriva la seconda stagione di Sarapunka, tre concorrenti, stessa verve, stessa attitudine, ma con qualche modifica e upgrade, non spoileriamo nulla, lasciamo che sia la magia dell’internet a raccontarci le novità.

L’appuntamento è ogni giovedì sera, a partire da oggi, alle 21:30, sul canale Twitch di Warholsss (www.twitch.tv/warholsss).