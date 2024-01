Ed ecco l’atteso nuovo singolo dei Cock Sparrer!

Di seguito puoi vedere il video musicale ufficiale di With My Hand On My Heart, uscito questo weekend su tutte le piattaforme di streaming.

Tratto dall’ottavo e ultimo album dei Cock Sparrer “Hand On Heart” che sarà pubblicato nell’aprile 2024 da Captain Oi! (Regno Unito), Randale (UE) e Pirates Press (USA).